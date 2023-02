بعد شهرين من عرضه.. رقم مفاجيء في إيرادات فيلم Avatar الجديد

2/24/2023 5:31:07 AM

حقق فيلم Avatar الجديد إيرادات مشهودة في دور العرض العالمية، بعد مرور شهرين على طرحه في منتصف ديسمبر الماضي، وحطم العديد من الأرقام القياسية على مدار الفترة الماضية.

بلغت إيرادات فيلم Avatar الجديد حوالي 2 مليار و249 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، فيما حقق 660 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، وبعدما كان يقترب من رقم 3 مليار بسرعة كبيرة توقف الزحف وتخلى عن صدارة القائمة بعد طرح فيلم مارفل الجديد Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

حقق فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania حتى الآن حوالي 261 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بعد طرحه في السينمات يوم 17 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يحقق أرقاما عالية لصالح شركة الإنتاج وصناعه.

فيلم Avatar

كان مقررا طرح فيلم Avatar: The Way of Water والجزء الثالث منه خلال عامي 2014 و2015، ولكن بسبب التكنولوجيا وعدم استقرار المخرج والمؤلف جيمس كاميرون على الحبكة تأخر إنتاجه.

طرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما تمتد أحداثه لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.

اقترب الجزء الأول من فيلم Avatar من تحقيق 3 مليارات دولار بعد مرور 13 عاما على طرحه، وبعد إعادة عرضه في السينمات مجددا مؤخرا، احتفالا بالنسخة الجديدة منه.