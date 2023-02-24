فرج عامر: غموض كبير في اختيار الجهاز الفني لمنتخب الشباب

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي خسارة منتخب مصر للشباب من نيجيريا وتضاؤل فرصة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "لم اتوقع الكثير من منتخب الشباب لكرة القدم بالرغم من وجود عناصر كثيرة موهوبة ، هذا المنتخب شابة الغموض في اختيار أجهزتة الفنية ، ولم نراعي الخبرة السابقة في تدريب مثل هذا المنتخب ، اتمني ألا يكون ذلك القضاء علي جيل صغير واعد من لاعبي كرة القدم"



ويحتل منتخب شباب الفراعنة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل في الافتتاح أمام موزمبيق وخسارة ضد نيجيريا.