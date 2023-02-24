مايان السيد وجه إعلاني لـ ماركة رياضية شهيرة | شاهد

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من خلال ظهورها وجها إعلانيا لماركة رياضية عالمية.

وظهرت مايان السيد ، بملابس رياضية انيقة خطفت بها الأنظار ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً.

أحدث أعمال مايان السيد الفيلم الكوميدي "هاشتاج جوزني"، والذي يعتبر عودة لإحياء الأفلام الكوميدية ذات الحس الرومانسي الممتزجة بعدد من الأغاني الجميلة، وهي نوعية الأفلام التي افتقدتها السينما العربية كثيرًا في السنوات الأخيرة.. ويحتوي الفيلم على الكثير من المفاجآت من خلال عدد من الاستعراضات والتي يقدمها مجموعة من نجوم الغناء المصري.