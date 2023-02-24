رئيس مدينة دسوق يشهد حفل تنصيب القس جوزيف فهمي راعي الكنيسة الإنجيلية

شهد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حفل تنصيب القس الدكتور جوزيف زكي فهمي، راعي الكنيسة الانجيلية بدسوق.

جاء ذلك بحضور المهندس عادل النجار، والدكتورة جميانة لويس، عضوي مجلس النواب، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع الدلتا المشيخي وعدد من القيادات التنفيذية.



وبدأت مراسم التنصيب بالقيادة والصلاة الافتتاحية، وترنيمية فريق ترانيم الكنيسة، وخدمة تعبدية ، ترنيمة ، وعرض تقرير اللجنة المفوضة، وختام المراسم بكلمة شكر من اللواء رئيس المركز والمدينة اللواء علاء يوسف لأبناء الكنيسة وأعضاء لجنة المراسم والقس جوزيف فهمى.

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