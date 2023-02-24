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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخلص آخر السنة | توجيه علني من الرئيس السيسي .. تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 عرضت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على يوتيوب، فيديو يرصد متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة.

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الرئيس السيسي يعلن مفاجأة سارة لـ سكان هذه المحافظة .. فيديو

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جولة للرئيس السيسي.. خطة لتطوير وإنشاء 177 كم طرق لمواجهة الاختناق المروري بالجيزة

وأوضح الفيديو أن الرئيس السيسي تابع تنفيذ خطة تطوير محافظة الجيزة بإجمالي أطوال ١٧٧ كم، بما فيها تنفيذ كباري وأنفاق على جميع المحاور لتحقيق أهداف مهمة منها تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية، وتقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية.

وخلال الجولة التفقدية استمع الرئيس السيسي لشرح من أحد العاملين بمواقع العمل، ليعقب قائلا: "كان هناك كتلة سكانية ضخمة جدًا في المنيل والزمالك والمهندسين ومدينة الشيخ زايد وأكتوبر وامتدادها وباقي المحافظات".

وأشار: "بالحل اللي إحنا عملناه ده إحنا أوجدنا شبكة طرق جديدة تحل المسألة لمحافظة الجيزة بالكامل"، مضيفا: "كان فيه كتلة سكانية ضخمة في المنيل والزمالك والمهندسين ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر والقرية الذكية، وكان حجم الحركة في هذه الكتلة كان يعاني خلال السنوات الماضية من قلة المحاور".


وتابع: "الـ200 كيلو هيقللوا كثافة الحركة على باقي المحاور، فضلا عن تقليل حجم التلوث واستهلاك الوقت والوقود"، مؤكدا: "المحاور تربط كتل سكانية ضخمة وتحل لهم مشكلات أخرى".

على آخر السنة

 

وأشار: "الـ200 كيلو حكاية تانية وتكلفتهم تكلفة كبيرة جدا، لأننا مش بنعملهم في أرض فاضية لكن بنعملهم في أرض فاضية أو مباني وبنضطر أننا نعوض الزراعة أو المباني الموجودة"، لافتا: "كل المشروعات اللى بنتكلم عليها بالكتير على آخر السنة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الزمالك الجيزة محافظة الجيزة رئاسة الجمهورية التلوث البيئي

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