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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبوا 4 وقائع.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت باب الشعرية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"النشل" بالقاهرة.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"النشل" بالقاهرة.

حيث تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"النشل" ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب (4 حوادث) سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولى عليها بمسكنهما.

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