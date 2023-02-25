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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صفقة تبادلية.. فرج عامر يكشف مصير ديانج وكهربا في الأهلي| فيديو جراف

ديانج وكهربا
ديانج وكهربا

بيع ديانج .. أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي يستهدف ضم موليكا مهاجم نادي بشكتاش التركي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

مقابل ديانج| مهاجم جديد بالأهلي بـ 2 مليون دولار .. مفاجأة

ديانج مقابل موليكا
 

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: "موليكا  مهاجم بشكتاش التركي قد ينتقل للاهلي  في حالة  موافقة ديانج علي الانتقال لبشكتاش التركي ويتقاضي الاهلي  مبلغ ٢ مليون دولار".

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: "أنباء متداولة عن الأهلي في الإمارات ، نادي الشارقة يرغب بقوة في شراء كهرباء نجم النادي الأهلي".

ولمتابعة المزيد حول رحيل ديانج وكهربا عن الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة .. تابع الفيديو جراف التالي:

ديانج فرج عامر رئيس نادي سموحة الأهلى موليكا الانتقالات الصيفية المقبلة

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