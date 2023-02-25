صفقة تبادلية.. فرج عامر يكشف مصير ديانج وكهربا في الأهلي| فيديو جراف

بيع ديانج .. أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي يستهدف ضم موليكا مهاجم نادي بشكتاش التركي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ديانج مقابل موليكا



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: "موليكا مهاجم بشكتاش التركي قد ينتقل للاهلي في حالة موافقة ديانج علي الانتقال لبشكتاش التركي ويتقاضي الاهلي مبلغ ٢ مليون دولار".



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: "أنباء متداولة عن الأهلي في الإمارات ، نادي الشارقة يرغب بقوة في شراء كهرباء نجم النادي الأهلي".

ولمتابعة المزيد حول رحيل ديانج وكهربا عن الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة .. تابع الفيديو جراف التالي: