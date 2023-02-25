أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السعودية موديل 2023 .. صور

تحتل سيارات الدفع الرباعي شعبية كبيرة في السوق السعودي، حيث تنطلق هناك باقة من الطرازات القوية، والتي تحمل علامات تجارية لأقوى مصنعي السيارات حول العالم، وذلك تحت موديلات 2023 الجديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة تضم اقوى 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودي موديل 2023.

5 سيارات دفع رباعي

1 – بي ام دبليو X3 موديل 2023

تعتبر النسخة بي ام دبليو X3 موديل 2023 واحدة من اشهر سيارات BMW ضمن عائلة X الشهيرة، والتي تقدم بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، مع قوة قدرها 248 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر.

وتعمل السيارة بي ام دبليو X3 موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.3 ثانية.

تقدم السيارة بي ام دبليو X3 موديل 2023 بسعر 265.650 ريال سعودي.

5 سيارات دفع رباعي

2 - جي إم سي سييرا موديل 2023

تنتمي النسخة جي إم سي سييرا موديل 2023 إلى عائلة البيك اب القوية، حيث تقدر ابعادها الخارجية بـ 5.886 متر للطول الكلي، وبعرض يصل إلى 2.063 متر، بالاضافة إلى ارتفاع يقدر بـ 1.917 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.745 متر.

وتعمل السيارة جي إم سي سييرا موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي، مقترن بمحرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 355 حصانا، و 519 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.8 ثانية.

تبدأ اسعار السيارة جي إم سي سييرا موديل 2023 من 182.460 ريال حتى 255.760 ريال.

5 سيارات دفع رباعي

3 - لاند روفر ديسكفري موديل 2023

يمكن للسيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 209 كيلومتر في الساعة، مع امكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 6.5 ثانية.

وتعتمد النسخة لاند روفر ديسكفري موديل 2023 على قدرات فنية تتمثل في محرك سداسي الاسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 355 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 500 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي.

يصل سعر السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2023 إلى 389.470 ريال.

5 سيارات دفع رباعي

4 – فولكس فاجن TOUAREG موديل 2023

يضخ محرك السيارة فولكس فاجن TOUAREG موديل 2023 قوة قدرها 340 حصانا، و 450 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، حيث تتمتع بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي.

وتعتمد السيارة فولكس فاجن TOUAREG موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 235 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 6.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

تتراوح اسعار السيارة فولكس فاجن TOUAREG موديل 2023 بين 253.575 ريال و 305.945 ريال سعودي.

5 سيارات دفع رباعي

5 – جيب CHEROKEE GRAND موديل 2023

تستغرق السيارة جيب CHEROKEE GRAND موديل 2023 مدة قدرها 8.3 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تنطلق السيارة جيب CHEROKEE GRAND موديل 2023 بسعر يتراوح بين 229.400 ريال و 296.300 ريال.