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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعاً في مصر| صور

سيارات كروس أوفرهم
سيارات كروس أوفرهم الأكثر مبيعاً في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري على عدد غير محدود من السيارات الجديدة موديل 2022، وتتواجد بمختلف الفئات منها، فئة الـ SUV، والكروس أوفر، والسيدان، ويفضل المصريين وخصوصا فئة الشباب الحصول علي سيارات كروس أوفر، وذلك بفضل ما تمتلكه من تصميم مميز، ومساحتها الرحبة، بالإضافة الي احتوائها علي مميزات وتكنولوجيات حديثة.

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يقدم موقع صدى البلد أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعاً في مصر بناء علي التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" :

1- هيونداي بايون موديل 2022

تستمد سيارة هيونداي بايون قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 10.4 ثانية.

هيونداي بايون موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة هيونداي بايون موديل 2022 من 680 ألف جنيه، وتصل الي 815 ألف جنيه.

2- كيا اكسيد موديل 2022

تحصل سيارة كيا اكسيد علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وقوة 160 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتستهلك السيارة 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

 كيا اكسيد موديل 2022

تباع سيارة كيا اكسيد موديل 2022 بأسعار تبدأ من 699 ألف جنيه، وتصل الي 759 ألف جنيه.

3- ام جى ZS موديل 2022

تمتلك سيارة ام جى ZS محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 119 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مزود بعبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.09 ثانية.

ام جى ZS موديل 2022

تقدم سيارة ام جى ZS موديل 2022 للبيع بأسعار تبدأ من 579 ألف جنيه، وتصل الي 619 ألف جنيه.

4- اوبل موكا موديل 2022

زودت سيارة اوبل موكا بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم أقصي للدوران 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستهلك 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

اوبل موكا موديل 2022

سعر سيارة اوبل موكا موديل 2022 يبدأ من 539 ألف جنيه، ويصل الي 579 ألف جنيه .

5- أوبل كروس لاند موديل 2022

تستخدم سيارة  أوبل كروس لاند محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 205 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة حتي سرعة 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتستهلك 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

أوبل كروس لاند موديل 2022

تتوافر سيارة  أوبل كروس لاند موديل 2022 في سوق السيارات المصري بسعر يبدأ من 449 ألف جنيه، ويصل الي 479 ألف جنيه .

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