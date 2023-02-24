إبراهيم عيسى: العيش المصري عظيم ومن أجمل الأنواع بالعالم ويجب الحفاظ عليه

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الخبز المصري عظيم جدًا ويجب المحافظة على أصنافه ونمطه وشكله، موضحًا أن رغيف الخبز المصري عظيم، ومن أجمل أرغفة الخبز في العام كله، مضيفًا: "وانت بتكله رائع وبديع".



وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، أن الخبز المصري أنواع مختلفة، منهم رغيف الخبز الصعيدي والفلاحي وخبز الدلتا، ولابد أن يكون هناك تغير في شكله بإضافة أي خليط جديد عليه، متابعًا: "مينفعش نضيف أي حاجة على خليط الخبز".

منذ آلاف السنين.

وأضاف أن الخبز فكر وتاريخ مصري وهو فكر للمصريين، موضحًا أن خلاصة شهية ورغبة أكلات المصريين منذ آلاف السنين.