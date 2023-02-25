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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توفير 4200 وظيفة حكومية .. خدمات لـ 8 ألاف أسرة.. تفاصيل جهود مجلس رعاية عائلات الشهداء والمصابين

اللواء أشرف الخطيب
اللواء أشرف الخطيب

كشف اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن الجهود التي تتم لأسر الشهداء والمصابين، وما يتم تقديمه لهم من خدمات هامة .

 

وإليكم أبرز التصريحات..

 

لجان طب نفسي للكشف على المصابين وتحسين حالتهم للأفضل

قال اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس وفر استشاريين على أعلى مستوى في كل التخصصات الطبية للكشف مجانا على المصابين.
 

وأضاف أشرف الخطيب، "نطلق أسماء الشهداء والمصابين على المدارس والميادين والشوارع لتظل ذكراهم خالدة”.

 

وتابع أنه سيتم توفير استشاريين وصيادلة للمصابين لتقديم خدمة لائقة للمصابين، مؤكدا أن هناك لجان متخصصة في الطب النفسي للكشف على المصابين وتحسين حالتهم للأفضل.

 

وأشار إلى أنه مؤخرا تم اعتماد طلبات 77 حالة لأسرة الشهداء والمصابين لإضافتهم للمجلس والاستفادة من الخدمات، مؤكدا أنه سيكون هناك تقرير سنوي يضم العمال لعرضه على مجلس النواب لمراجعته.

 

 وفرنا 4200 وظيفة حكومية للمصابين

قال إن لديهم قاعدة بيانات خاصة بأسماء الشهداء والمصابين لصرف التعويضات اللازمة لهم.

 

وأضاف: ”وفرنا أكثر من 4200 وظيفة حكومية للمصابين"، مؤكدا أن ميزانية المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين كافية لتقديم خدماته.

 

وتابع :“نعمل على تقديم رعاية اجتماعية لما يقرب من 8 آلاف أسرة شهيد ومصاب، ولم نوقف خدماتنا في فترة كورونا”.

 

84 مستشفى تقدم الخدمات الطبية لأسر الشهداء والمصابين

وأشار إلى أن هناك 84 مستشفى تقدم الخدمات الطبية لأسر الشهداء والمصابين في أنحاء الجمهورية.

 

نقدم خدمات لـ8 آلاف أسرة

أكد أن المجلس عندما جرى تأسيسه كان مخصصا لرعاية وتقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين لأحداث 25 يناير 2011، وبعد ذلك ثورة 30 يونيو 2013.

 

وقال  إنه جرى جمع بيانات المصابين وأسر الشهداء من المدنيين في هذه الأحداث، وتكليف المجلس بتقديم الخدمات لهم.

 

وتابع أن مصر على مدار تاريخها مرت بكثير من الأحداث سواء حروب أو ثورات أو غيرها، وكان جانب من هذه الأحداث شهداء ومصابين.

 

صرف التعويضات اللازمة 

وأضاف: "دشنا قاعدة بيانات خاصة بأسماء الشهداء والمصابين لصرف التعويضات اللازمة لهم، ونقوم برعاية 8 آلاف أسرة للشهداء والمصابين".

 

أسر الشهداء والمصابين مجلس النواب ثورة 30 يونيو الخدمات الطبية التعويضات

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