تكريم بدران لجهوده المبذولة خلال توليه مهام مديرية الصحة بدمياط

كرم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، الدكتور محمد بدران ، تقديرًا لجهوده المبذولة خلال توليه مهام مدير مديرية الصحة ، حيث جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت ظهر اليوم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

هذا وقد أشاد " المحافظ " بجهود الدكتور بدران خلال عمله بالمديرية، والذى أثمر عن نجاحات عديدة للقطاع الصحى بمحافظة دمياط والارتقاء بالمنظومة الطبية والذى ساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، و أكد أن الدكتور بدران ترك أثر قوى فقد عكس معنى العمل الدؤوب والمخلص لخدمة أهالي دمياط، وهنأه بحصوله على ثقة نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان و توليه منصب مدير مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " خالص امنياته للدكتور محمد بدران بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه،، أعرب الدكتور محمد بدران، عن سعادته البالغة بتكريم محافظ دمياط اليوم ، وأكد أن النجاح لم يتحقق الا بفضل جهوده الداعمة والدائمة ، كما أعرب عن اعتزازه وامتنانه الكبير لزملاؤه بالقطاع الصحى وقياداته ، وأكد أن تعاونهم ساهم فى تحقق نموذج رائد من النجاح .