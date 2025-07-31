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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم بدران لجهوده المبذولة خلال توليه مهام مديرية الصحة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

 كرم  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، الدكتور محمد بدران ،  تقديرًا لجهوده المبذولة خلال توليه مهام مدير مديرية الصحة ، حيث جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت ظهر اليوم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

هذا وقد أشاد " المحافظ " بجهود الدكتور بدران خلال عمله بالمديرية، والذى أثمر عن نجاحات عديدة للقطاع الصحى بمحافظة دمياط والارتقاء بالمنظومة الطبية والذى ساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، و أكد أن الدكتور بدران ترك أثر قوى فقد عكس معنى العمل الدؤوب والمخلص لخدمة أهالي دمياط،  وهنأه بحصوله على ثقة نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان و توليه منصب مدير مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية،  وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " خالص امنياته للدكتور محمد بدران بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه،، أعرب الدكتور محمد بدران،  عن سعادته البالغة بتكريم محافظ دمياط اليوم ، وأكد أن النجاح لم يتحقق الا بفضل جهوده الداعمة والدائمة ، كما أعرب عن اعتزازه وامتنانه الكبير لزملاؤه بالقطاع الصحى وقياداته ، وأكد أن تعاونهم ساهم فى تحقق نموذج رائد من النجاح .

دمياط محافظ دمياط الصحة بدران

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