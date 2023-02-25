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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 25 فبراير 2023 : فرح عائلي

برج الحوت
برج الحوت

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)، بعض المواليد مبدعين في العمل الفني، يحبون الرسم والموسيقى والغناء، رومانسي وخيالي ويشتهر بالجدعنة.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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برج الحوت وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

قد يستمر مواليد الحوت في تلقي الثناء على المهارات الشخصية والمهنية، قد تنجز الكثير إذا استخدمت الكفاءة والرشاقة، قد يكون الوقت الذي تقضيه مع أحبائك مفيدًا جدًا، سيكون الجميع سعداء في حفل زفاف في المنزل.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

قد تجد أن التمارين الرياضية الخفيفة تساعد في تخفيف الأوجاع والآلام الطفيفة، قد تلاحظ أيضًا تحسنًا في صحتك العقلية.

‏توقعات برج الحوت مهنيا

يمكن أن تساعدك شخصيتك في المخاطرة على كسب المال في سوق العقارات، قد تقدم لك فرص الاستثمار المربحة لك، ويجب عليك الاستفادة منها.

توقعات برج الحوت عاطفيا

يمكن أن تؤدي مقابلة شخص جديد رائع في حفلة إلى إثارة الرومانسية، إذا التقى الحوت بشخص مثير للاهتمام في العمل، فلن يمر وقت طويل قبل أن يكتسح أقدامه.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

من المرجح أن تتعزز صلتك بالآخرين، يمكن للإعلان المتفائل عن تحالف زواج لأخ مناسب أن يغير الحالة المزاجية في المنزل.

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