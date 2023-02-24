عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

يهتم كثير من الأشخاص بقراءة حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023، لمتابعة تغييرات الفلك وكيفية تأثيرها على حياتك.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: قلق بشأن صحتك

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: احذر من هؤلاء

برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

فرص الخسارة في الاستثمار كبيرة، لا تدع أصدقاءك يستغلون سلوكك الكريم، ستشعر بالتميز في مكان العمل، ستصبح الحياة الزوجية أفضل إذا اتخذت زوجًا في موعد رومانسي.

برج الثور وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

تجنب إنفاق المال على الكحول والسجائر، انخرط في بعض الأعمال الخيرية، ابتعد عن المواجهات العاطفية، ستحصل على الكثير من وقت الفراغ اليوم، قد تشعر زوجتك بأنها غير مهمة اليوم بسبب جدولك المزدحم.

برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

اعتني بأطفالك بشكل خاص، ساعد أخيك في إبقاء الأمور تحت السيطرة، سترغب في قضاء وقتك في عزلة بعيدًا عن الجميع.

برج السرطان وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

ستحصل على فرص لمتابعة رغباتك في مكان جديد، إذا كنت تواجه مشكلات في الحياة المنزلية، فسيتم حل كل شيء. الاستثمار اليوم سيجلب الفوائد، سوف تضع خططًا جديدة للعمل، سوف تحصل على الكثير من الوقت لنفسك اليوم، سوف تحصل على اهتمام خاص من زوجتك.

برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

سيدعمك الأصدقاء في قرارك، سوف تركز على مظهرك، من المحتمل أن تنغمس في نزاع مع عائلتك حول الأمور المالية، أنت بحاجة للعمل من أجل النجاح، سيكون يومك مع زوجتك رائعًا اليوم.

برج العذراء وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

سوف تعرب عن امتنانك لعائلتك وأصدقائك لدعمهم في حياتك، سوف تستكشف أشياء جديدة، اجلس بين الأصدقاء وأفراد الأسرة لتشعر بالراحة، لا تفرط في الإنفاق على الآخرين، حان وقت الاحتفال لأسباب مختلفة.

برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

سيتم تخفيف المتاعب المالية بمساعدة أصدقائك، ستثير معرفتك وروح الدعابة الخاصة بك إعجاب الناس من حولك، عملك الجاد سوف يظهر الألوان اليوم في العمل. 

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

يوم سعيد مليء بالسعادة، سوف يجعل التحسن في الموارد المالية من السهل عليك سداد مستحقاتك وفواتيرك طويلة الأمد، قدرتك على إقناع الآخرين ستجلب المكافآت.

برج القوس وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

خيبة الأمل في الحب لن تثبط عزيمتك، التفاعل مع الشخصيات البارزة سوف يجلب لك أفكارًا وخططًا جيدة، أولئك الذين يعيشون بعيدًا عن منزلهم يفضلون قضاء وقت فراغهم في حديقة أو مكان هادئ في المساء بعد الانتهاء من أعمالهم المنزلية.

برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

سوف تقدر المال أكثر من ذي قبل. يجب تقدير إنجاز زوجتك، قد يتم الاعتناء بالشؤون الشخصية، قد يبدو أن أفراد عائلتك يواصلون إزعاجك.

برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

الأشخاص الذين أنفقوا المال على المراهنة قد يتعرضون للخسارة، يجب عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو السرية، قد لا يكون لدى زوجتك أشياء جيدة لتقولها.

برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

يمكن أن تكون هناك فوائد مالية جيدة، قد تؤدي الطبيعة المرحة لأفراد الأسرة إلى تفتيح معنويات أفراد الأسرة. 

حظك اليوم برج الحوت برج القوس الأبراج برج الدلو برج السرطان برج الحمل برج الثور برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

كتبت كتابي ولم يتم الزفاف .. فهل يجوز أن أقيم علاقة معها؟

موضوعات متعلقة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: قلق بشأن صحتك

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: احذر من هؤلاء

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: تتعافى من مرض

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: مصدر دخل ثابت

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: اصرف بحذر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: استمتع بالإجازة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: استعادة ذكريات الطفولة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: تواجه تحديات في العمل

ترشيحاتنا

الأهلي يدرس ملف قيد ثلاثي الأبيض مع المستشار القانوني قبل التصعيد للفيفا..تفاصيل

حقيقة زيارة الشارقة الإماراتي لضم كهربا من الأهلي

النيابة الإدارية تعلن عن وظائف لخريجي هذه الكليات

رسالة عاجلة من زعيم كوريا الشمالية إلى سوريا .. ماذا قال كيم جونج أون؟

دعاء أول جمعة من شعبان 2023 .. هدي عظيم و15 كلمة تجلب الرزق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

شاهد ..حضور عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري خطوبة عمرو راضي

مش لابسة فستان| عباءة هدير النحاس ورقصها الشعبي تثير ضجة في خطوبتها

قدّرنا كتير.. خطوبة شعبي لـ عمرو راضي تثير جدل السوشيال | شاهد

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ