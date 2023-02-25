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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وصفها الزواج بالقبيح.. ياسمين عز تنفعل علي الفنانة لمياء الأمير

صدى البلد

 حلت الفنانة لمياء الأمير، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت الأمير خلال حوارها ببرنامج كلام الناس،:" لا أرغب في الزواج للمرة الثالثة، لن استحمل رجل يعيش معي طول الوقت.

وأشارت إلي أن هدفها في الحياة بات الآن لأولادها وأحفادها، متابعة،:"الرجال من طبيعتها التحكم في حياة السيدات، لتقاطعها ياسمين عز بالقول "لكل قاعدة استنثاء"، لترد لمياء: "90% من الرجال يتحكمون، ولا تستطيعي الاختيار من 10% الباقية، فالأمر ليس قوطة".

ونوهت الأمير إلى أنها تعيش طوال 11 سنة دون زوج، لتشجعها ياسمين على الزواج، قائلة: "إنت مفتقدة أجمل شيء في الحياة"، لترد الأولى: "مين قال كده، الزواج أسوأ شيء في الحياة"، لتنفعل عز وتطالب بحذف اللقطة.

ياسمين عز الاختيار ام بي سي مصر ببرنامج كلام الناس برنامج كلام الناس الاعلامية ياسمين عز

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