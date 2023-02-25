أكد محمد بركات أن فريق الأهلي مازال المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

بركات يكشف عن المرشح الأول لحصد دوري أبطال أفريقيا

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق صن داونز يؤدي كرة قدم هجومية، وهناك لا مركزية بين لاعبيه".

أضاف: "يبقى الأهلي المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا ولكن مستوى الهلال السوداني الذي يقدمه في الوقت الحالي مميز طريقة لعب الهلال السوداني اختلفت تماما عن السنوات الماضية".

واختتم: "مستوى الهلال السوداني يؤكد أن المجموعة ليست سهلة وتحتاج إلى تركيز وعمل"