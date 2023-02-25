بالفوشيا الجريْ.. مي سليم تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة| شاهد

حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي سليم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز باللون الفوشيا اللافت مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

تزينت مي سليم بمجموعة من المجوهرات الأنيقة و الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.