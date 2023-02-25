ببنطلون لافت... رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الذهبي اللامع و نسقت معه توب ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتلعت رضوى الشربيني بوت متوسط الطول باللون الفضي، تزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.