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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كولون شفاف.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

درة
درة

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت درة في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأسود واتسم بالكرانيش و نسقت معه بالطو طويل مع كولون أسود شفاف.

انتعلت درة بوت متوسط الطول باللون الأبيض، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأسود، مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي زادت من جمالها.

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