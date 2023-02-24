الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا اكمام طويلة باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الرمادي، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من جاذبيتها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.