السعودية.. قرار عاجل من وزارة الصحة يخص شهر رمضان

أصدرت وزارة الصحة السعودية قرارا عاجلا حددت فيه أوقات العمل الرسمية لكافة مؤسساتها ومنسوبيها في شهر رمضان المبارك، ومن بينهم العاملون بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وبينت الوزارة في قرارها الذي تم توزيعه على مديرياتها في المناطق والمحافظات، أن جميع موظفيها سيعملون خلال شهر رمضان بواقع 5 ساعات عمل فعلية يوميا لموظفي الخدمة المدنية، وبواقع 6 ساعات عمل فعلية يوميا لجميع الفئات الأخرى، طبقا للائحة الوظائف الصحية ولائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي.

وذكرت الوزارة السعودية أن جميع المراكز الصحية ستبدأ العمل خلال شهر رمضان، بداية من الساعة العاشرة صباحا وبمعدل 6 ساعات عمل فعلية، على أن تقوم المراكز التي تعمل بنظام المناوبات بتقسيم العمل بها على عدة فترات تضمن استمرار تقديم الخدمة للمستفيدين.

وبينت أن المستشفيات والمراكز المتخصصة ستعمل خلال شهر رمضان 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، سواء كانت مشغلة على نظام الخدمة المدنية أو على برامج التشغيل الذاتي وفق نصاب العمل المعتمد، وذلك مع عدم الإخلال بنظام المناوبات المتبع.

ولقت الصحة السعودية إلى أن المديريات والتجمعات الصحية وإدارات الجهات التابعة لها في المناطق والمحافظات، ستتولى تنظيم العمل بالأقسام الداخلية والإسعاف عن طريق تحديد فقرات المناوبات بما يكفل سير العمل على مدار الساعة يوميا بما في ذلك تنظيم عمل المستخدمين والعمال الحرفيين في الفترة المسائية عن طريق المناوبات لضمان سير العمل وتوفير الراحة للمرضى.