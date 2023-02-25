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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

54 قتيلا و30 مفقودا | ماذا فعلت الفيضانات المدمرة في البرازيل؟

54 قتيل و30 مفقود
54 قتيل و30 مفقود | ماذا فعلت الفيضانات المدمرة في البرازيل؟

أعلنت السلطات البرازيلية، أنّ حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) نهاية الأسبوع الماضي، قد ارتفعت إلى 54 قتيلا، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن حوالى 30 شخصاً لا يزالون في عدادالمفقودين.

وفي غضون 24 ساعة هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات،بحسب السلطات المحلية في البرازيل.

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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 54 قتيلاً

انهيار أرضي

وفي هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة والواقعة على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.

وبسبب الكارثة اضطر حوالى أربعة آلاف شخص إلى ترك منازلهم. ويعزو الخبراء هذه الظواهر القصوى إلى تضافر آثار لتغير المناخ والبناء العشوائي.

وفي البرازيل يعيش 9,5 ملايين شخص في مناطق معرضة لخطر حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية، وكثير من هؤلاء يقيمون في أحياءفقيرة تنعدم فيها شبكات الصرف الصحّي.

الفيضانات الانهيارات الأرضية هطول امطار ولاية ساو باولو السلطات البرازيلية

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