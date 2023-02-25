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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال شديد بقوة 6.1 ريختر يضرب روسيا

زلزال شديد بقوة 6.1
زلزال شديد بقوة 6.1 ريختر يضرب روسيا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم كامتشاتكا الروسي.

وأعلن فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن الزلزال ضرب جنوب أراضي الإقليم.

وجاء في بيان، أوردته وكالة نوفوستي: “وقع الزلزال في الساعة18.25 بالتوقيت المحلي 9.25 بتوقيت موسكو) في المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة على بعد 170 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي”.

وكان زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب إقليم كامتشاتكا، قبل نحو أسبوع، وجاء في بيان صدر عن فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية: "وقع الزلزال على عمق 67,3 كيلومتر وقوته 4,8 درجة على مقياس ريختر".

وضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا وسوريا في الساعات الأولى من السادس من فبراير الجاري.

ولقي أكثر من 50 ألفا حتفهم جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وسط توقعات بأن يرتفع عدد القتلى.

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