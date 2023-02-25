قولوا يارب.. خالد الغندور يدعم قطبي مصر في دوري الأبطال

وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، الدعم لنادي الزمالك قبل لقاء الترجي التونسي، وكذلك الأهلي في مواجهة صن داونز، بدور المجموعات لأبطال افريقيا.

وكتب: “ربنا يوفق الزمالك النهاردة في مباراة مهمة جدا امام الترجي في تونس و يوفق الاهلي في مباراته امام صن داونز قولوا يا رب”.



ويستضيف ملعب حمادي العقربي برادس، اليوم السبت، مواجهة الترجي التونسي وضيفه الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك تلقى هزيمة على يد شباب بلوزداد بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع المريخ السوداني في الجولة الثانية.

ويسعى الزمالك للعودة من رادس بنتيجة إيجابية لتفادي الخروج المبكر للعام الثالث على التوالي، بعد صعوبة موقفه وتحقيقه نقطة واحدة فقط.