خطأ فادح من عواد وشيكابالا.. الترجى يسجل الأول في شباك الزمالك

سجل الترجى التونسي هدف التقدم أمام الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الترجى في الدقيقة 35 عن طريق محمد على بن حمودة من خطأ فادح من عواد وشيكابالا.

وباغت أحمد سيد زيزو مرمى الترجى من تسديدة قوية من من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس معز بن شريفيه وحولها إلي ركنية في الدقيقة 3.

ورد الترجى على الزمالك بعرضية داخل منطقة الجزاء ،سدد محمد علي بن رمضان برأسية قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 8.

وأنقذ حسام عبدالمجيد مرمى الزمالك بعد إبعاده كرة خطيرة من على خط المرمي في الدقيقة 14.

وأنقذ محمد عواد كرة خطيرة في الدقيقة 17 بعد تسديدة قوية تصدها لها بنجاح والدفاع يشتتها من أمام أنيس البدرى.

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود شبانة ومحمد طارق ومحمد أشرف"روقا" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي.