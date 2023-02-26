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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدتين سرقا أجنبية بالجمالية

حبس
حبس

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإرتكاب وقائع سرقة من سيدة أجنبية بأسلوب النشل بالجمالية .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي سيدتين لقيامهما بإرتكاب وقائع سرقة من سيدة أجنبية بأسلوب النشل بالجمالية .

تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بشأن فقد إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" جوازى سفرها ومبلغ مالى حال تواجدها بدائرة القسم .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن التوصل إلى قيام إحدى السيدات بسرقة المُبلغة .

وعقب ذلك استقلت سيارة قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبإستدعائه قرر بأنه بتاريخ الواقعة إستقل معه سيدتان وعقب نزولهما عُثر بداخل السيارة على (جوازى السفر – شهادة تطعيم دولية – عدد من صور "شخصية ، وضوئية من جواز السفر ، وتذكرة طيران " وبعض الأوراق ، جميعها خاصة بالمجنى عليها) ونفى علمه بملابسات الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد السيدتان وتبين أنهما لهما معلومات جنائية مقيمتان بالقليوبية وتنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (حافظة نقود خاصة بالمجنى عليها – مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمول – جهاز "تابلت") .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النشل".. وأضافتا بأن المبلغ المالى من متحصلات وقائع سرقة أخرى وأن الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" قاما بشرائهم من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدتين حبس سرقة النشل الجمالية القاهرة

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