حبس شخص سرق 3 سيارات ودراجة نارية بالقاهرة

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة عدد 3 سيارات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها.

وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقة عدد 3 سيارات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية بأسلوب المفتاح المصطنع ، وبحوزته (15 مفتاح تشغيل سيارة "مصطنع" – 2 مفك – سلاح أبيض).

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائهم بدائرة قسم شرطة الشرابية .