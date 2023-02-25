دون المستوى|مهيب عبدالهادي يفتح النار على كولر عقب تعادل الأهلي أمام صن داونز

هاجم الإعلامي مهيب عبدالهادي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عقب تعادل الفريق أمام صن داونز.

وكتب “مهيب” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: ”كولر يتحمل ما يحدث في النادي الأهلي دون المستوي والدوري المصري خادع لمستوي اللاعبين".

وأدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز هدف التعادل أمام الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجّل الهدف اللاعب مورينا في الدقيقة 80 من متابعة لتسديدة قوية ارتطمت بالقائم ليستقبلها اللاعب ويسدد كرة قوية علي يمين محمد الشناوي .

وسجل الهدف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 74 من زمن المباراة بعد مراوغة مميزة لمدافع صن داونز وسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس الفريق الجنوب افريقي.

وسجل هدف التعادل للأهلي محمد عبد المنعم من ضربة راسية قوية في الدقيقة 59 من زمن المباراة بعد عرضية من علي معلول من الجانب الأيمن ليتصدى لها بعد المنعم براسية ولا اروع معلنا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 51 محمد هاني يهدر ضربة جزاء بعد تسديدة بصورة سيئة جدا يتصدى لها حارس صن داونز ويحرم الأهلي من هدف التعادل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق صن داونز بهدف نظيف سجله اللاعب بيتر شالولايل.