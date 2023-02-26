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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تنفيذ مبادرة معا نتكامل لطلاب المدارس الخاصة بسيناء

أنشطة لطلبة المدارس
أنشطة لطلبة المدارس الخاصة في سيناء

تبدأ إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة "معا نتكامل،"، لطلاب المدارس الخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة أن المبادرة يتم تطبيقها على الطلاب من ذوى الاعاقات الثلاث وذوى الهمم والاختياجات الخاصة.

وتشمل المبادرة تنظيم قافلة طبية لجميع التخصصات المرضية للكشف على الطلاب، وصرف  الأدوية اللازمة حسب  التخصص: الرمد والباطنة والأسنان والأطفال والجراحة والسمعيات والجلدية.

رحلة نجاح:
 

كما تتضمن المبادرة الاستماع إلى رحلة نجاح الطلاب ومناقشة أهم التحديات التي واجهتهم ، منحهم كافة الحقوق المجتمعية.. بما يستلزم ضرورة العمل لتوحيد كافة الجهود لإظهار الدمج بمفهومه الواسع  والذي يتضمن الدمج الاجتماعى وليس الدمج الأكاديمى فقط .

إلى جانب نشر حملات توعية وتقديم أوجه الدعم النفسي، والاهتمام بالأنشطة المتنوعة لتتناسب مع قدرتهم مع الرفقاء لممارسة الأنشطة، وتعزيز العمل الجماعي عن طريق إقامة معسكرات لهم لتنمية قدراتهم على التعايش المجتمعي.

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إجراء في شمال سيناء بشأن المصالح الحكومية


 

سيناء مبادرة معا نتكامل طلاب المدارس

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