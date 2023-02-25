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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنتجات اليدوية البيئية التراثية بسيناء تتصدر معرض ديارنا

المنتجات اليدوية
المنتجات اليدوية التراثية تتصدر معرض ديارنا

تصدرت المنتجات اليدوية البيئية التراثية في سيناء ، جنبات معرض ديارنا للحرف اليدوية ..حيث تشارك عدد من الجمعيات الاهلية ، من بينها جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمحافظة شمال سيناء بمعرض ديارنا للحرف اليدوية ، والذي يقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي.

٢٠ محافظة في معرض ديارنا للحرف اليدوية


يشارك في المعرض أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة والجمعيات الصديقة للبيئة والهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي، و يقام بكايرو فيستفال سيتي مول. 

 

 ويستمر حتى ١١ مارس المقبل  ،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد المعارض ومضاعفة عدد المشاركين ، وعرض المنتجات الخاصة بالبيئة  .

وقالت أماني غريب، المدير التنفيذي للجمعية، أن شمال سيناء تشارك بعدد من المتتجات والمشتولات البيئية تشمل أثواب بدوية مطرزة  وكليم بدوي وعدد من المشغولات اليدوية من إنتاج  المرأة السيناوية .

واضافت ان هناك تميز وانفراد  لمنتجات سيناء   بما يحمله من لمسات فنية وجمالية تحتاج إليها الأسرة العصرية واستخدامها ضمن الديكورات المنزلية 



 

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معارض في شمال سيناء لتسويق المشغولات البيئية للشباب

 

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سيناء ديارنا المنتجات اليدوية التراثية

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