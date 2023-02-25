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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء في شمال سيناء بشأن المصالح الحكومية

اجتماع المحافظ لإعداد
اجتماع المحافظ لإعداد قاعدة بيانات بالمتغيرات المكانية

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على سرعة اعداد قاعدة بيانات بالتغيرات المكانية الخاصة بالأجهزة والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لعرضها على الجهات المعنية.


وأعلن المحافظ،  في الاجتماع الذي عقد،  اليوم السبت  ، برئاسته ، وبحضور عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء الأجهزة الحكومية بالمحافظة ) أنه مطلوب اعداد كافة البيانات من مختلف القطاعات شاملة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة .. مع تدقيق كافة البيانات ومراعاة الدقة فيها ، وأن يكون هناك توافقا بين الوزارات والأجهزة المعنية على المشروعات ذات الأولوية التى يتم تنفيذها ، وكل ما يتعلق بخطة التطوير وبما يسهم في تحسين وتوفير الخدمات المقدمة في مختلف المجالات .


وأشار الى توجيهات القيادة السياسية بإحداث نقلة في أعمال تطوير محافظة شمال سيناء .. سواء من خلال التحديث وتوفير الخدمات المختلفة ، ومتابعة خطط التنمية في المحافظة .


وأوضح المحافظ أنه سيتم التركيز على المشروعات ذات الاحداثيات الموحودة بالتنسيق مع مجالس المدن لتجهيز التغيرات الصحيحة والثابتة والمرتبطة بالإحداثيات والمتغيرات المكانية التى يتم رفعها .. مشيرا الى ضرورة السرعة والدقة في البيانات المطلوبة .


واستعرض عددا من المشروعات المنفذة أو الجارى تنفيذها والمقترح تنفيذها في محافظة شمال سيناء.

 

استراتيجية التنمية

ومن جانبه .. استعرض عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة،  الموقف التنفيذى لاستراتيجية تنمية محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات من مياه وآبار وأراضى زراعية وقابلة للاستزراع ووحدات سكنية ومدارس ومراكز شباب ومستشفيات ووحدات صحية ومناطق صناعية وكهرباء وغيرها ، والتى تستهدف تنمية وتطوير الخدمات والنهوض بها.
 

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