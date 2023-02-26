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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عثروا على رجليها داخل الثلاجة.. لغز مقتل عارضة أزياء شهيرة في الصين

عارضة الأزياء الصينية
عارضة الأزياء الصينية ابي تشوي

عثرت الشرطة الصينية على ساقين لعارضة الأزياء الشهيرة ابي تشوي داخل الثلاجة بعد فترة من اختفائها في حادث غريب لم يتم حل لغزه حتى الآن.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، البداية تعود لاختفاء عارضة الأزياء آبي تشوي، وبالتحقيق عثرت قوات الشرطة على ساقيها في الثلاجة بعد أيام من اختفائها، كما عثرت على أنسجة بشرية في أواني الحساء عندما دخلت عقاراً سكنياً أثناء بحثهم عن تشوي.

 

وألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على أصهار عارضة الأزياء آبي تشوي، للاشتباه فيهم.

 

ووفق المشرف على التحقيق آلان تشونغ، عثرت الشرطة على أدوات تستخدم في تقطيع أوصال الجثث، ومطاحن لحوم، وقفازات وأقنعة، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

 

ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من العثور على رأس تشوي ويديها، وتشير التحقيقات إلى دخول عارضة الأزياء في نزاعات مالية مع أطراف أخرى مؤخراً، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

ابي تشوي الأزياء

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