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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الأقصر تنظم عددا من الفعاليات لنشر الوعي عبر الفن والحوار بعدة مناطق

محاضرات ثقافية
محاضرات ثقافية

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

 

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور قصور الثقافة في نشر الوعي" تحدث حسن عبد الباري عن الدور الذى تقوم به الثقافة في المجتمع فهي مهمة كبيرة وهي نشر المحاضرات الثقافية والتعليمية في شت المجالات، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "دور المرأة فى المجتمع" أوضح الطيب على خضرى دور المرأة فى تربية الأبناء والأقتصاد ودورها فى الإسلام، وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "العناية بالطفل" تناولت بها إيمان محرز تعريف العناية بالطفل والرضاعة الطبيعية والالتزامات بالتطعيمات والنظافة اليومية وتجنب الأشياء التي تضر الطفل الرضيع.

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قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيف تقوى الذاكرة عند طفلك" أوضحت د. إيفون إيليا الفرق بين التركيز والنسيان وتعريف النسيان والتذكر وأنواع الذاكرة وأسباب النسيان، بجانب ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس عن "مساعدة الغير" أداء هناء عباس  وأسماء أحمد، ونفذت ورشة فنون تشكيلية "تلوين" نفذها زكريا بدرى. 

 

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد ألقى قصيدتى بعنوان"حكايتي مع حرف، من أنا"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي قصيدة بعنوان"عيل غبي"، بالإضافة إلى ذلك عقد بالقصر إجتماع نادي الأدب الأقصر بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي وإستمعنا إلى محمود أحمد حسين ألقى قصيدة بعنوان "وجود"، وإلى الصغار ليلي يحيى بحر و ياسين يحيى بحر وإنشاد لقصيدة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفذت ورشة عمل ميدالية من خرز الجاميكا نفذتها مشيرة محمد طلعت بالمؤسسة الدولية للعلوم والتنمية.

 

أعد قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي للطلاب بالقرية وذلك لتنمية ومعرفة المعلومات الرياضية والفنية والدينية عند الطفل أداره مسعود عبدالرحمن، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة حكى عن" اليوم العالمي للغة الأم" سردتها سلوى جودة وأوضحت ما هو اليوم العالمي للغة الأم ومتى نحتفل عالميا بيوم اللغة الأم، نفذت مكتبة الطفل والشباب توماس وعافية الثقافية ورشة رسم عن"مناظر الطبيعة" تنفيذ أحمد أمين، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد.

 

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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