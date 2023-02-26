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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عملوا فيلم أني هبيع قناة السويس بتريليون دولار.. خطة شاملة لتنمية سيناء والأولوية لأبنائها| أبرز رسائل السيسي اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في إعمار وتنمية سيناء، عن العديد من الرسائل الهامة حول التنمية في سيناء، والجهود التي قامت بها الدولة في القضاء على الإرهاب، ووضع سيناء في مسار التنمية الصحيح.

وإليكم أبرز التصريحات. 

إحنا واحد.. السيسي يوجه التحية لأبناء سيناء تقديرا لتضحياتهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا لن نرضى بما كانت عليه سيناء سابقا، مشيرا إلى العمل على التخطيط والتنفيذ، مع محاربة الإرهاب.

وقال خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر “تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء”، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومن ضمنها جهود القوات المسلحة والشرطة لتأمين سيناء من العمليات الإرهابية.

وتابع أننا محتاجين من كل الشركات العاملة في سيناء، العمل مع الدولة، خاصة في التنمية التي تتم في سيناء.

وقدم التحية لأبناء سيناء والأسر التي قدمت تضحيات نتيجة العمليات الإرهابية، معلقا “عزائنا أن التمن ده هو تمن التخلص من آفة موجودة، كان الهدف منها أن تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا”. 

الشائعات مستمرة وعملولي فيلم أني هبيع قناة السويس بـ تريليون دولار

أكد أن  الشائعات ما زالت مستمرة حول قناة السويس، معلقا “عملولي فيلم إني هبيع قناة السويس بـ تريليون دولار، ولكن أنا عارف أن المصريين لن يصدقوا ذلك”.

بعد تضحية أهالي سيناء لن نقدم لهم الشكر بالكلام بل بالعمل

قال إن المشاريع التي نفذت في سيناء وتكلفت ما يتجاوز 40 مليار جنيه لو قمنا بتفعيلها الآن لتجاوزت أضعاف هذا الرقم.

أضاف أن خطة الدولة في المناطق الساحلية أن توفر المياه فيها من خلال تحلية المياه، وهذه ضمن المشاريع الضخمة للدولة والتي توفر نسبة كبيرة من التشغيل ويوفر نسبة كبيرة من العملة الصعبة التي نقوم بشراء المنتجات والمعدات بها من الخارج؛ مضيفا أن بعد التضحية التي قدمها أهالي سيناء لن نقدم لهم الشكر بالكلام بل سنقدمه بالعمل.

يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في إعمار وتنمية سيناء دقيقة حدادا على أرواح جميع شهداء مصر من الجيش والشرطة ومن أبناء سيناء وجميع من ضحى بروحه من أجل الوطن.

عارف إن المصريين مش هيصدقوا

 قال  إن الفترة الماضية شهدت حجمًا كبيرًا من الشائعات والأكاذيب وكان آخرها ما تم تداوله بشأن بيع قناة السويس، معقبًا: “انا عارف ان المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا”.
 
وأضاف بغض النظر عن مايتم تداوله فالعملية عبارة عن محاولة عرقلة مصر"، متابعًا أن هذه العرقلة مستمرة وستظل مستمرة، وأن حلها هو الوعي، مؤكدًا على وجده بالفعل: “الوعي لو مكنش موجود مكنتش الناس هتستحمل الظروف الصعبة وغلاء الأسعار”.

 

بدون أمان لا توجد حياة

قال إنه لا يوجد حياة بدون أمان في اي مكان، وهذا ما استطاعت الدولة المصرية القيام به من خلال الجيش والشرطة والأهالي في سيناء.

وأضاف  خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في إعمار وتنمية سيناء، أن مساحة سيناء تصل لـ 60 ألف كيلو، مشيرًا إلى أن جميع سكان مصر يعيشون على مساحة 60 الف كيلو متر تقريباً.

وتابع، أن تكلفة تطوير البنية الأساسية في سيناء كان كبير جدا وهذا ما جعل تنمية سيناء صعب في الوقت الماضي ولكن استطعنا في النهاية بتطويرها وإعمارها.

 

الأولوية للعمل في مشروعات التنمية لشركات أبناء سيناء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش بسرعة إزالة العبوات الناسفة والألغام، قائلا "مش عاوز نخسر حد تاني .. عاوزين تاخدوا شهر ولا شهرين عشان تتم إزالة العبوات الناسفة بشكل كامل 100%".

وأضاف  أن الأولوية للعمل في مشروعات التنمية  لشركات أبناء سيناء، لأنهم قاموا بالعمل مع الدولة في ظروف أصعب من تلك بكثير.

 

وتابع أنه يرجو أن يتم الانتهاء من جميع مشروعات التنمية خلال فترة زمنية قصيرة.

نموت عشانها..خطة تنموية كبيرة تحتاج لجهود الجميع داخل سيناء

قال إن الفترة القادمة سوف تتحرك الدولة المصرية بخطة تنمية كبيرة جدا تحتاج إلي جهود مكثفة من الجميع من أجل تنمية سيناء، موضحاً "هناك معدلات عمل وتنفيذ كبيرة جدا ليحس أهالينا في سيناء أن الدولة المصرية بتشتغل بهمة .. لأن مبقاش في عذر خلاص".

وأضاف خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في إعمار وتنمية سيناء، أنه لا يوجد أي أعذار لعدم وجود مؤسسات الدولة داخل سيناء سواء من الجيش أو الشرطة أو غيرهم، مشيراً إلى أن الشرطة والجيش أصبحا متواجدين في سيناء أكثر من السابق من أجل الأمن والاستقرار.

وتابع "إحنا واحد ومينفعش نقول أهالي سيناء.. دي أرضنا ونخلي بالنا منها ونموت عشانها".

 

دخول أراضي سيناء للإنتاج بحلول نهاية العام الجاري

قال “نقدر نقول انهاردة هيبقى في كمية أراضي كبيرة قادرة تدخل الإنتاج على نهاية السنة دي في سيناء”، معقبًا:" خطتنا خطة غير متواضعة".

 وجه قائد الجيش بسرعة إزالة العبوات الناسفة والألغام، قائلا "مش عاوز نخسر حد تاني .. عاوزين تاخدوا شهر ولا شهرين عشان تتم إزالة العبوات الناسفة بشكل كامل 100%".

الأولوية لأبناء سيناء

وأضاف، أن الأولوية للعمل في مشروعات التنمية لشركات أبناء سيناء، لأنهم قاموا بالعمل مع الدولة في ظروف أصعب من تلك بكثير.

وتابع  أنه يرجو أن يتم الانتهاء من جميع مشروعات التنمية خلال فترة زمنية قصيرة.

 

عملاق ويقدر يطلع كل المنتجات

قال  “نقدر نقول النهاردة هيبقى في كمية أراضي كبيرة قادرة تدخل الإنتاج على نهاية السنة دي في سيناء”، معقبًا: "خطتنا خطة غير متواضعة".

وأضاف "ميناء العريش، ناس كتير مستغربة إن إحنا بنعمل عملية توسعة للميناء"، موضحًا: “إحنا النهاردة بنعمل ميناء عالمي في هذا المكان.. حاجة غير اللي كانت موجودة قبل كده خالص”.

ميناء عملاق

وتابع “إحنا بنتكلم في ميناء عملاق يقدر يطلع كل المنتجات سواء تعدين أو منتجات زراعية”، مشيرًا إلى أن: “الكلام ده مش معمول لدلوقتي.. إحنا بنتكلم على 5 و10 ويمكن 20 سنة قدام”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية وإعمار سيناء قناة السويس الشائعات البنية الأساسية

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