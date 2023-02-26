عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكل جثته في الجنازة.. شاهد أغرب وصايا الموتى بالمملكة المتحدة

ميت يوصي بأكل جثته
ميت يوصي بأكل جثته في الجنازة

لقد فكرنا جميعًا تقريبًا في الموت، وغالبًا ما صاحب ذلك فكرة أمنياتنا الأخيرة أيضًا، ونحن نعلم أن كل من عليها فان ولا يأخذ أي منا شيئا إلى قبره، لكن هذا لم يكن تفكير البعض.

 

في المملكة المتحدة البريطانية، رصد بحث تم إجراؤه على الرغبات الأخيرة للموتى قبل وفاتهم (وصياتهم).

 

يريد البعض التبرع بالأعضاء، ومنهم من يريد دفن أو حرق جثته في مكان معين، والبعض الآخر لديه رغبات أخيرة محددة بشكل غريب. فقد أوصى رجل قبل وفاته أن تأكل عائلته لحمه في جنازته؟.

 

وفقًا لصحيفة ديلي ستار، قام إيان أتكينسون رئيس وكالة الأنباء البريطانية SunLife بمسح رغبات الناس الأخيرة قبل وفاتهم، وتعثر خلاله على رغبة رجل بريطاني يريد أن تأكل عائلته لحمه بعد الموت.

 

ياكلوا لحمه في جنازته

كان محددًا بشكل غريب أن لحمه يجب أن يقدم على أطباق لأفراد عائلته، حيث أوصى أن يتم تقطيع جثته وإطعامها للعائلة.

ومع ذلك، لم تتحقق هذه الرغبة الأخيرة لأن أكل لحوم البشر غير قانوني في المملكة المتحدة، وحذرت السلطات الأسرة من أنها لا تستطيع أكل أحبائها.

 

أغرب وصايا الموتى

لم تكن هذه آخر الرغبات الغريبة التي أوصى بها الموتى، كما جاء في هذا الاستطلاع، حيث طلب رجل أن يرتدي زي بابا نويل في نعشه.

وأوصى آخر أن يتم دفنه بـ حلويات 'n' بدلاً من التراب ، بينما يرتدي المعزين زي وحش العسل في جنازة شخص أحب Sugar Puffs.

طلب عامل زراعي أن يكون نعشه مبطنًا بسرير من القش وذهب رجل آخر في نعشه مرتديًا زي من إلفيس بريسلي.

الموت وصايا الموتى أغرب وصايا الموتى المملكة المتحدة البريطانية اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

صدمة للجمهور.. شوبير يكشف إصابة نجوم الأهلي

موضوعات متعلقة

اكتشاف أصغر مصاب بمرض الزهايمر في الصين.. لن تصدق عمره

فطير مشلتت محشو بالذهب.. مطعم هندي يقدم أغلى وجبة

حارس يدخل رأسه بين فكي تمساح بتايلاند.. شاهد ماذا فعل به

معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة من أسفل عجلات قطار.. فيديو

لحظة انهيار جبل فوق السيارات في بيرو.. فيديو

مقطع لـ جمال تركض على طريق الشيخ زايد بدبي.. ماذا حدث؟

تعاني سعال مستمر لأكثر من 10 أيام؟.. احذر هذا المرض

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

ترشيحاتنا

بعد خسارة منتخب الشباب.. فضل الله يطالب بتكرار تجربة السعودية والمغرب

الأسعار هبطت 20%.. انهيار بورصة الدواجن والكتاكيت| اعرف الكيلو وصل لكام

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

موجة ساخنة تجتاح الشتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة

ليلة النصف من شعبان .. فضائلها ودعاؤها وخصال الخير فيها

تأجيل محاكمة معيدة جامعية لـ1 مارس لسماع مرافعة الدفاع لإجبار نجلها على التسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلوديا حنا تخطف الأنظار فى حفل اليوبيل الفضى لمدينة الإنتاج الإعلامى

أكل جثته في الجنازة.. شاهد أغرب وصايا الموتى بالمملكة المتحدة

بعد فستانها المثير.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب|شاهد

كل ما تريد معرفته عن أول لقاح في العالم للوقاية من السرطان

فيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم.. تراجع كبير بعد انتشار الدواجن المجمدة

تطورات جديدة في واقعة السطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة "فيديوجراف"

ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء

في عيد ميلادها.. نجوى كرم إمرأة قوية وإنسانة دمعتها قريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ