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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: اهتمام كبير من الرئيس لتنمية سيناء .. فيديو

من البرنامج
من البرنامج

قال إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية سيناء بكافة الأشكال.

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وأضاف إبراهيم سالم خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن تطوير وإعمار وتنمية سيناء هي لفته إنسانية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أهالي سيناء، والكم الكبير من المعدات التي تمت مشاهدتها اليوم تبعث رسالة طمأنة للجميع.

وتابع أن التاريخ يسجل ما يحدث الآن من تنمية وإعمار لسيناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن جميع أنحاء المحافظة تم ربطها بالكهرباء حتي الأماكن البدوية الصغيرة تم ربطها.

جنوب سيناء سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي الكهرباء تنمية سيناء

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