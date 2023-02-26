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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

صدى البلد

أعلن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وتنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز - شاو 

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - أنتوني - برونو - راشفورد

خط الهجوم: فيجورست

بينما أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الأساسي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: تريبير - شار - بوتمان - بران 

خط الوسط: لونجستاف - جيماريش - جويلاينتون

خط الهجوم: ألميرون - ويلسون - ماكسيمين

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