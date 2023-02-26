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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

احمد حسن
احمد حسن

أكد أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، أن جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، يجهز أحمد فتوح من أجل العودة فى مواجهة بيراميدز، بعدما تم استبعاده من رحلة السفر إلى تونس لمواجهة الترجي فى دورى أبطال أفريقيا، لعدم اكتمال جاهزيته.

وكتب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه على “فيسبوك”: "خاص.. أحمد فتوح قد يلحق بمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ببطولة الدوري".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، فى المباراة التي ستجمعهما الجمعة المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري.

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