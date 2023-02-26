لأول مرة في مصر.. انطلاق منافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

تنطلق الأسبوع المقبل، منافسات البطولة الوطنية الأولى لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية في مصر "، التي من المقرر أن تنظمها الرابطة (AJP ) بالتعاون مع (FIT CLUB GROUP )، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الشريك الداعم على مدار يومي 3 و4 مارس المقبل.

وتستهدف البطولة توسيع قاعدة انتشار رياضة الجوجيتسو في مصر، نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تحظى بين القارات الثلاث آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وما يقدمه ذلك من فرص للاعبين حول العالم لتبادل خبراتهم وصناعة قاعدة قوية للاعبين واللاعبات في أرض الكنانة، في اطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات بمصر الشقيقة على كافة المستويات والأصعدة.



ويتضمن الجدول الزمني للبطولة على البداية بنزالات البراعم من الأطفال والناشئين والأساتذة في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني الموافق 4 مارس منافسات فئتي الشباب والمحترفين، أما مرحلة الميزان فقد تقرر لها أن تقام في اليوم الذي يسبق النزالات بنفس الصالة.

وشهدت الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا على التسجيل للمشاركة في المنافسات بكافة الفئات حيث يقترب العدد حاليا من 500 لاعبا ولاعبة، ويستمر باب التسجيل مفتوحا حتى عدا الإثنين الموافق 27 من فبراير الحالي. ويشارك في النسخة الأولى من هذه البطولة أكثر من 300 لاعبا ولاعبة من جمهورية مصر الشقيقة. إذ تشهد مصر مؤخراً انتشاراً ماموست في رياضة الجوجيتسو، لما تحمله هذه اللعبة من مهارات وتقنيات الدفاع عن النفس، بالإضافة الى القيم التي تميزها مثل احترام الخصم، والانضباط، والتواضع، والثقة بالنفس. كما ستعتبر هذه البطولة منصة مهمة لاستعداد أبطال الجوجيتسو في مصر لبطولات عالمية مختلفة تنظمها (AJP ) حول العالم، أبرزها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تقام في "أبوظبي" بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في شهر نوفمبر من كل عام.

ومن جهته أعرب سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن سعادته بإقامة أول بطولة جوجيتسو رسمية في جمهورية مصر الشقيقة، تحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP )، مشيراً إلى أهمية هذه البطولة التي تأتي ضمن عدد من الخطط والبرامج التي ستنعكس إيجاباً على الرياضة والجوجيتسو بشكل خاص في جمهورية مصر العربية والمنطقة بشكل عام.

وقال الهاشمي:" تجمعنا علاقات أخوية متينة مع الأشقاء في مصر على مر التاريخ وعلى كافة الأصعدة، وتسعى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على الصعيد الرياضي، لما لها من تأثيرات إيجابية على الشباب ، اذ تساعد في إعداد جيل رياضي قوي بدنياً وذهنياً قادر على خدمة مجتمعه والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وأكد سعادته أن التعاون المثمر بين اتحاد الامارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) والشركاء في مصر سيساهم في تنظيم عدة بطولات محلية ودولية يترقبها عشاق اللعبة بشغف كبير من الناحية الفنية والجماهيرية.

الجدير بالذكر أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أعلنت أنها بصدد تنظيم البطولة القارية للرابطة في مصر، وأنه سيتم الإعلان عن موعدها قريباً في الموقع الالكتروني الرسمي للرابطة، لتنضم إلى أجندة النشاط في الموسم 2023 ضمن أكثر من 200 بطولة تنظمها (AJP ) في أكثر من 50 دولة حول العالم.