نادين نسيب نجيم تغازل جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، بالأبيض والأسود.

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي جاكت جلد، وتركت خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها، بـ تسريحة ويفي إنسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



نادين نجيم ومسلسلها الجديد صالون زهرة 2



يذكر أن آخر اعمال نادين نجيم، مسلسل «صالون زهرة 2»، وهو مسلسل درامي كوميدي، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج جو بو عيد، وصرح المنتج «صادق الصباح» وتم عرضه علي عبر منصة شاهد VIP ونال إعجاب جمهورها.

يشارك في بطولة مسلسل «صالون زهرة 2» العديد من النجوم، وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلة داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال،لين غرة.