حبس شخص لاتهامه بسرقة المواطنين في الساحل

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع هواتف محمولة عبر مواقع التسوق الإلكترونى بثمن بخس

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإشارة إلى تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول من قِبل قائد دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه و باستدعائه وسؤاله أقر بتعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى لشراء هاتف محمول ولدى التقابل معه بدائرة القسم حاول مغافلته بتبديل الهاتف بآخر مزيف "ماكيت" ، وأضاف بأنه قام بالإتفاق مع أحد أصدقائه لتصوير الواقعة لشكه فى أمر المتهم ، ولدى إكتشاف الأخير ذلك ، فر هارباً خشية إفتضاح أمره تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع هواتف محمولة عبر مواقع التسوق الإلكترونى بثمن بخس ، وعقب الإتفاق وإستلام المبلغ المالى من ضحاياه يقوم بمغافلتهم وتبديل الهاتف بآخر "ماكيت" ، إلا أنه إكتشف قيام صديق المجنى عليه فى الواقعة محل الشكوى بتصويره فلاذ بالفرار دون الإستيلاء على المبلغ المالى.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالشروع فى النصب عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.