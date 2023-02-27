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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ23 ألف منتفعة خلال يومين بالشرقية

حملة من حقك تنظمي
حملة من حقك تنظمي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، في يومها الثاني بالمرحلة الأولي، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١١٧٤٨ منتفعة بالمحافظة، وحصول ٨٤٧١ سيدة علي وسائل تنظيم الأسرة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن ٢٣١٠١ منتفعة، والحاصلات علي الوسائل ١٧١٩٨ سيدة خلال يومين، هذا إضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن حملة "حقك تنظمي" انطلقت أول أمس السبت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولي للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢١٩ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد ١٣ عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١١٣ طبيب مدرب، و ٣٢٠ ممرضة، و ٣٨٧ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

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 وأشار "مسعود" الي أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "العاشر من رمضان، ههيا، صان الحجر  بلبيس، الصالحية، الإبراهيمية، مشتول السوق، القرين، أبوحماد، ديرب نجم" والتي تستمر لمدة ٥ أيام من ٢٥ فبراير إلى ١ مارس.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

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