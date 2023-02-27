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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اندونيسية تنتقم من حبيبها بطريقة مرعبة بعد تهديدها بنشر فيديوهات مسيئة

المتهمة
المتهمة

أقدمت شابة اندونيسية، على قطع جزء حساس من جسد حبيبها، بعد أن هددها بنشر فيديوهات مسيئة لها، لرفضها إقامة علاقة معه.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن المرأة التي لم يكشف عن اسمها ، البالغة من العمر 28 عامًا ، هاجمت شريكها ، البالغ من العمر 28 عامًا أيضًا ، عندما كانا معا في فندق بـ سيبولجا، شمال سومطرة ، في إندونيسيا.

ابتزاز وانتقام

وبعد ارتكاب الشابة، جريمتها تجاه حبيبها، ظهرت عبر وسائل الإعلام المحلية، ووجها تعيس أثناء احتجازها من قبل الشرطة وهي مكبلة اليدين.

المتهمة 

وأوضحت الصحيفة، ان الشابة أقدمت على جريمتها الوحشية حين كان يحاول إجبارها على إقامة علاقة معه وهي لم تكن في حالة مزاجية جيدة.

خطة الجانية في الانتقام

وحين رفضت الشابة هذا الامر، هددها حبيبها بنشر مقاطع فيديو مسيئة، لتقدم الفتاة على قطع جزء حساس من حبيبها أثناء استحمامه، لتنتقم منه شر انتقام.

المتهمة 

وحرى نقل حبيب الجانية، إلى المستشفى ووضع في العناية المركزة، وذلك بعد أن سمع عامل استقبال الفندق صراخه الشديد، ليبلغ الشرطة وتم إلقاء القبض على الجانية.

إندونيسية شابة فيديوهات مسيئة

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