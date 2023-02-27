عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"حتى تبقى هويتنا واحدة".. كارول سماحة تطلق ألبومها الذهبي بقصائد محمود درويش

كارول سماحة
كارول سماحة

تبنت كارول سماحة المطربة اللبنانية الكبيرة، في ألبومها الجديد " الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية" ، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كارول سماحة ومن خلال الألبوم الذي يضم 12 أغنية جميعها من كلمات الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش وألحان الملحن الفلسطيني البارز تيسير حداد، تبنت إعادة قضايا الوحدة العربية والهوية مرة أخرى إلى الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا الأمر في السنوات الماضية، مفضلًة أن يكون هذا الأمر من خلال كلمات واحد من أبرز الشاعر العرب.

ولا يهدف ألبوم كارول سماحة الجديد إلى تحقيق أي مكاسب تجارية أو أرباح أو عوائد، ولكن ينطلق إلى أهداف ترى كارول سماحة أنها أكبر من أي عوائد تجارية يمكن لها تحقيقها في حال اطلقت أي ألبوم أخر حيث ينطلق إلى قضايا تخص وتهم أي مواطن عربي يطمح إلى تحقيق واقع عربي أفضل للأجيال الجديدة.

وتتطلع الفنانة اللبنانية الكبيرة إلى أن يكون الألبوم، الجديد صوتًا مختلف في ضوء الأعمال الغنائية التي تقدم للأجيال والشباب العربي، والتي لا تتعلق بقضاياهم وواقعهم العربي، الذي يعاني خلال السنوات الماضية، من واقع يحتاج إلى تغيير ضروري وحتمي.

الأغنية الأولى التي أطلقت من الألبوم بعنوان ستنتهي الحرب، تعد نموذجًا لرؤية صناع الألبوم، حيث تدعو إلى نفذ الخلافات والصراعات والحروب الداخلية المشتعلة في البلاد العربية خلال السنوات الماضية ، وراح ضحيتها الآف من الشهداء والجرحي وأدت إلى تشريد الآف الأسر ونزوح أخرين عن منازلهم ومدنهم.

ومن المقرر أن تواصل المطربة اللبنانية كارول سماحة، خلال الأيام المقبلة اطلاق بقية أغاني الألبوم، الذي لقي الإعلان عنه تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومن الجمهور المختلف، والترحيب بفكرة الألبوم الذي يعد صوتًا مختلف بين الأعمال الغنائية التي تقدم مؤخرًا.

الفنانة اللبنانية لخصت رؤيتها في هذا الألبوم من خلال تدوينة قالت فيها "شنا كتير أحداث ومشاعر صعبة بآخر كم سنة تركت جوّاتنا كلنا فراغ كبير حسيت إن الفن إذا ما عبَّر عن قلقنا وهواجسنا ناقص، ومن هون كانت فكرة ‫الألبوم الذهبي‬".

وأضافت "هيدا الألبوم وِلِد من قلب وجعنا وطوقنا للحرية والأمان بوجه الظلم يلي عم نعيشو ببلداننا العربية ١٢ أغنية من قصائد الكبير ‫محمود درويش‬ بقدّمن لوطنا العربي المجروح حتى تبقى هويتّنا واحدة.. ووحدتنا عربية".

كارول سماحة الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

أصيبت بالعمى..خالة البلوجر سارة محمد تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل حالتها الصحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حفل محمد منير في السودان وموعد طرح التذاكر

أحمد عصام يكشف لأول مرة كواليس لقاء عمرو دياب وتامر حسني في حفل زفافه

أنغام تطرح "نسينا نعيش" على يوتيوب ..فيديو

بعد إجرائه عملية بالقلب .. تطورات حالة صبري عبد المنعم الصحية

مخرج مسلسل «كشف مستعجل»: يجمع بين خاطر وعبد الرحمن لأول مرة ‏دراميا

جوزيف عطية يطرح أحدث أغنياته " كون" عبر يوتيوب

وداع مؤثر .. والدة فنان شاب شهير تنهار بالبكاء في جنازته ..صور

كريم فهمي يتصدر إيرادات السينما أمس بـ أنا لحبيبي

ترشيحاتنا

منى زكي ليست الوحيدة..نجمات بالحجاب في دراما رمضان 2023 ..صور

هل يشعر الميت بزيارة أهله له؟ دار الإفتاء ترد

تضم رائد فضاء إماراتي.."سبيس إكس" توقف مهمة للفضاء قبل دقائق من الإطلاق

ربنا أنقذها.. "كريمة" حُكم عليها بالإعدام بسبب شهادة زور|تفاصيل

النص التاني في حياة البلوجرز.. خناقات وكوارث وفضائح بالجملة | قصص وحكايات

قانونى يفجر مفاجأة: مرتضى لن يرد إليه اعتباره إلا بعد هذه السنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسة بإحساس حقيقي.. جهاز صيني يثير ضجة|سعره مفاجأة

لن تتوقعها.. أمراض خطيرة وراء برودة الأطراف | تفاصيل

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

ابنة فنان شهير.. من هي الدكتورة هاجر بطلة مسلسل بالطو

فيديو

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

اكتشاف مذهل في غلاف الأرض.. تفاصيل/ فيديو جراف

سافر ومعرفش يرجع ..مصري يفقد التواصل مع أسرته من 36 عاما بسبب حرب العراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ