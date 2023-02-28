عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آراء الجماهير حول مستوى الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير عن أداء فريقي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، واحتمالية صعودهما لدور المجموعات بعد تعادل الأهلي أمام صنداونز وهزيمة الزمالك من فريق الترجي الرياضي.

وقال محمد هلال إن احتمالية صعود الأهلى لدور المجموعات أكثر من الزمالك، وأنهم يحتاجون لمجهود كبير من كل اللاعبين للوصول إلي هدفهم وهو نجاح الفريق.

وأضاف خالد سعيد أن فريق الزمالك له فرصة في الصعود من خلال فوزه بالثلاث مباريات القادمة، وأن الأهلي "لو كسب القطن رايح جاي وماتش الهلال" يصعد أيضًا.

ولفت حسن خالد أن مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة لا يساعده أن ينافس في المركز الثاني بسبب عدم استقرار النادي، وأن الأهلي بدأ في الرجوع لمستواه بعد ضغوطاته في المباريات الأخيرة، وأن احتمالية صعوده كبيرة.


و علق سيد أشرف أن مستوى الكرة المصرية في الفترة الأخيرة سيئ، وأن صعود الأهلى لدور المجموعات بنسبة كبيرة، ولكن الزمالك موقفه صعب في دوري أبطال أفريقيا.


واختتم علي خالد "الحمدلله احنا عندنا الثقة كبيرة في الأهلي وأنه يصعد ويفرحنا، والزمالك مستواه اليومين دول سيئ جدًا وأي ماتش هيجي تقيل عليهم".

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.


وحدد الكاف  الثالثة عصرا من 11 مارس المقبل موعدا لمباراة الأهلي أمام صن داونز بجنوب إفريقيا.


وكان الأهلي تعادل أمام صن داونز في الجولة الثالثة بالقاهرة 2/2 بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين.
 

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني مساء الجمعة المقبل بالقاهرة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والزمالك دوري ابطال افريقيا صن داونز الترجي الرياضي منافسات دور المجموعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

ترشيحاتنا

إعلامي: فيريرا أيامه معدودة داخل نادي الزمالك

عقوبة عقوق الوالدين وقطيعة الرحم.. مصائب تحدث لفاعلها

نيسان GTR بتعديل مميز على طريقة IRON MAN .. صور

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-2-2023

حقيقة خناقة شيكابالا وزيزو مع لاعبي الزمالك بين شوطي مباراة الترجي.. تفاصيل

دعاء ليلة 8 من شهر شعبان.. 35 كلمة تغفر ذنبك وتفرج همك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس شركة أمريكية يأمر موظفا بإطلاق النار عليه.. لن تصدق السبب

جوازى استمر 10 أيام فقط.. 5 صور لمي سليم وضعتها في مأزق

بقت واحدة تانية.. ظهور صادم لماريا بطلة فيلم أحاسيس وكليب العب

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ