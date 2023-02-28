آراء الجماهير حول مستوى الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير عن أداء فريقي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، واحتمالية صعودهما لدور المجموعات بعد تعادل الأهلي أمام صنداونز وهزيمة الزمالك من فريق الترجي الرياضي.

وقال محمد هلال إن احتمالية صعود الأهلى لدور المجموعات أكثر من الزمالك، وأنهم يحتاجون لمجهود كبير من كل اللاعبين للوصول إلي هدفهم وهو نجاح الفريق.

وأضاف خالد سعيد أن فريق الزمالك له فرصة في الصعود من خلال فوزه بالثلاث مباريات القادمة، وأن الأهلي "لو كسب القطن رايح جاي وماتش الهلال" يصعد أيضًا.

ولفت حسن خالد أن مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة لا يساعده أن ينافس في المركز الثاني بسبب عدم استقرار النادي، وأن الأهلي بدأ في الرجوع لمستواه بعد ضغوطاته في المباريات الأخيرة، وأن احتمالية صعوده كبيرة.



و علق سيد أشرف أن مستوى الكرة المصرية في الفترة الأخيرة سيئ، وأن صعود الأهلى لدور المجموعات بنسبة كبيرة، ولكن الزمالك موقفه صعب في دوري أبطال أفريقيا.



واختتم علي خالد "الحمدلله احنا عندنا الثقة كبيرة في الأهلي وأنه يصعد ويفرحنا، والزمالك مستواه اليومين دول سيئ جدًا وأي ماتش هيجي تقيل عليهم".

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.



وحدد الكاف الثالثة عصرا من 11 مارس المقبل موعدا لمباراة الأهلي أمام صن داونز بجنوب إفريقيا.



وكان الأهلي تعادل أمام صن داونز في الجولة الثالثة بالقاهرة 2/2 بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين.



ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني مساء الجمعة المقبل بالقاهرة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.