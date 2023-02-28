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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموت يلاحقهم|كارثة جديدة تضرب المتضررين من الزلزال فى سوريا

صدى البلد

أصيب أكثر من 100 شخص بأعراض تسمم غذائي، تشمل الغثيان والقيء والإسهال، في مركز للإيواء بمدينة حلب، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنه "منذ 24 فبراير الحالي وحتى الاثنين، تم إسعاف 33 حالة منهم إلى مشافي الجامعة والرازي بحلب، نتيجة تناولهم وجبات داخل مركز لإيواء المتضررين من الزلزال في حي بستان القصر بحلب".

وقالت مصادر طبية إن "المصابين شعروا بالغثيان والقيء والإسهال، ظهرت لديهم تلك الأعراض بعد تناول وجبات الطعام المجانية المقدمة من المركز"، وأكدت المصادر أنه "تم علاج معظم الحالات وتخريجها بعد ساعات، مع الاحتفاظ ببعضها تحت المراقبة وإشراف الأطباء".

وأضافت مصادر للمرصد أن "تعرض الطعام لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الفائتة، يتسبب بفساد الطعام، فضلا عن الحالة الصحية السيئة للمواطنين في هذه الأوقات".

وتعاني مراكز الإيواء في مدينة حلب من عجز بتغطية الاحتياجات اليومية الأساسية، ووجود نقص في الأغطية والبطانيات، وفقا للمرصد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية قبل نحو أسبوعين، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمر بلغ نحو 26 مليون شخص. وعبّرت منظمات إنسانية عن قلقها من انتشار وباء الكوليرا الذي ظهر مؤخرا في سوريا.

وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية (يو أس أيد) في 9 فبراير، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال.

وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيتم تسديده لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص".

وأضافت أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.

وتعرضت آلاف المباني للتدمير كليا وجزئيا نتيجة الزلزال، فيما تضررت البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي في المناطق المنكوبة، وهو ما يزيد من خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مثل الكوليرا.

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