أرقام مرعبة.. عدد ضحايا الزلزال المدمر تجاوز الـ 50 ألف قتيل

تجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الـ 50 ألف قتيل، وأعلنت السلطات في تركيا مقتل أكثر من 44 ألفا، اليوم الجمعة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا.

ووصل عدد القتلي في سوريا إلى 5914 قتيلا ، وبذلك ارتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزا 50 ألفا.

أعلنت إدارة الكوارث التركية، أن زلزال جديد وقع بقوة 4.7 ريختر ولاية سيفاس التركية،اليوم الجمعة.

وذكرت إدارة الكوارث انه تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة في تمام الساعة 20:19 بالتوقيت المحلي في منطقة جورون في سيفاس، ووقع الزلزال على عمق حوالي 5.3 كيلومترات من الأرض.

وقال نائب محافظ سيفاس، شاكر أونير أوزتورك في تصريحات تلفزيونية:"لا نرى أي مشاكل تنعكس في مكتب محافظنا. لم تُلاحظ أي أحداث سلبية في غورون أو سيفاس. علمنا أن حظيرة واحدة فقط في إحدى قريتنا قد تضررت."