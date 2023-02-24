عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام مرعبة.. عدد ضحايا الزلزال المدمر تجاوز الـ 50 ألف قتيل

صدى البلد

تجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الـ 50 ألف قتيل، وأعلنت السلطات في تركيا مقتل أكثر من 44 ألفا، اليوم الجمعة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا.

ووصل عدد القتلي في سوريا إلى 5914 قتيلا ، وبذلك ارتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزا 50 ألفا.

زلزال عنيف يضرب تركيا بقوة 4.7 ريختر

وسط صخب الزلزال.. 232 مهاجرا حاولوا دخول تركيا من حدود إيران

أعلنت إدارة الكوارث التركية، أن  زلزال جديد وقع  بقوة 4.7 ريختر ولاية سيفاس التركية،اليوم الجمعة.

وذكرت إدارة الكوارث انه تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة في تمام الساعة 20:19 بالتوقيت المحلي في منطقة جورون في سيفاس، ووقع الزلزال على عمق حوالي 5.3 كيلومترات من الأرض.

وقال نائب محافظ سيفاس، شاكر أونير أوزتورك في تصريحات تلفزيونية:"لا نرى أي مشاكل تنعكس في مكتب محافظنا. لم تُلاحظ أي أحداث سلبية في غورون أو سيفاس. علمنا أن حظيرة واحدة فقط في إحدى قريتنا قد تضررت."

تركيا يوم الجمعة ايران سوريا ضحايا الطوارئ الكوارث قتلى تركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

ترشيحاتنا

أرقام مرعبة.. عدد ضحايا الزلزال المدمر تجاوز الـ 50 ألف قتيل

حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره

الوداد يفوز على بترو أتليتكو بدوري أبطال إفريقيا

Galaxy Book بيسخن .. دعوى قضائية تطالب بتعويض من شركة سامسونج

مايان السيد وجه إعلاني لـ ماركة رياضية شهيرة | شاهد

لمحاربة الفلسطينيين.. إسرائيل تخصص 9 مليارات شيكل لوزير الأمن المتطرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توابل تناولها يوميا يصيب بأمراض القلب .. تعرف عليها

10 فوائد سحرية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة قبل النوم؟

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار

ظهرت بملابس فاطمة كشري.. الإعلامية فرح تتعرض لانتقادات بسبب خطوبة عمرو راضي

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ