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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب تركيا بقوة 4.7 ريختر

صدى البلد

أعلنت إدارة الكوارث التركية، ان زلزال جديد وقع  بقوة 4.7 ريختر ملاطية التركية،اليوم الجمعة.

وذكرت إدارة الكوارث انه تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة في الدقائق القليلة الماضية، ولم تذكر الصحف التركية أيه أنباء عن حدوث وفيات أو إصابات.

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وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث التركية، ان  زلزال جديد وقع  بقوة 4.7 ريختر ولاية سيفاس التركية،اليوم الجمعة.

وذكرت إدارة الكوارث انه تم تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة في تمام الساعة 20:19 بالتوقيت المحلي في منطقة جورون في سيفاس، ووقع الزلزال على عمق حوالي 5.3 كيلومترات من الأرض.

وقال نائب محافظ سيفاس، شاكر أونير أوزتورك في تصريحات تلفزيونية:"لا نرى أي مشاكل تنعكس في مكتب محافظنا. لم تُلاحظ أي أحداث سلبية في غورون أو سيفاس. علمنا أن حظيرة واحدة فقط في إحدى قريتنا قد تضررت."

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