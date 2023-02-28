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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنظيم والإدارة: التقديم بمسابقة المعلمين الثانية من 23 فبراير حتى 9 مارس

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكبير للجهاز بشكل عام ومنظومة المسابقات المركزية بشكل خاص، والتي تمكن الدولة المصرية من اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لتحسين الخدمات العامة، حيث إن جودة المدخلات ومنها العنصر البشري تؤدي بالطبع إلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال عرض الدكتور صالح الشيخ، لموقف مسابقتي المعلمين المساعدين 30,000 وظيفة للعام المالي  2022 / 2023 ، و30,000 وظيفة للعام المالي  2023 / 2024، في اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، وحضور الدكتورة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، والدكتورة منى عبدالعاطى وكيل اللجنة، وعدد من النواب.

وقال الشيخ إن الجهاز أنشأ منظومة المسابقات الحكومية، والتي تضم بوابة الوظائف الحكومية وهي الآلية الحكومية الوحيدة لنشر إعلانات الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة، والتقديم على أغلبها، وفقا لنص قانون الخدمة المدنية، وتضم أيضا مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز مميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، بهدف التأكد من تطبيق العدالة والشفافية، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، فضلا عن ضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.

واستعرض رئيس الجهاز تفاصيل المسابقة بدءا من توجيه رئيس الجمهورية للجهاز بدراسة الاحتياجات من المعلمين والموافقة على توفير تلك الاحتياجات بالتعاقد مع 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات مالية بواقع 30 ألف معلم كل عام، وقيام مجلس الوزراء بعقد اجتماع والتوصية بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل أخذ التكلفة المالية بعين الاعتبار في مشروع الموازنة العامة للدولة.. مشيرا إلى أنه في سبيل تمكين الجهاز من إجراء المسابقة، أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013.

 

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واستطرد الشيخ قائلا: " ثم قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد شروط المسابقة، وقام الجهاز بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة، وفق أحدث المعايير العالمية في التقييم".

وفيما يتعلق بالمسابقة الأولى أو الإعلان الأول والمتعلق بشغل 30,000 وظيفة للعام المالي  2022 / 2023، تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الوزارة والجهاز بمقر مركز تقييم القدرات التابع للجهاز، وتم الإعلان عن إجمالي عدد الوظائف المطلوبة بوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال وهي 15,187 معلم، إجمالي عدد الوظائف المعلن عنها بوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) وهي 14,813 معلما، وشروط خوض المسابقة، وأن آلية التقديم الوحيدة هي بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز  https://jobs.caoa.gov.eg/ .

كما استعرض رئيس الجهاز تفاصيل عملية التقديم وضمانات حوكمتها تحقيقا للعدالة بين المتقدمين حيث تم الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقديم بـ 6 أيام، وذلك في إطار منح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة فى حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أن فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز يوفر فرصا متساوية للتقديم أمام الراغبين في ذلك، حيث بلغ عدد ساعات التقديم 552 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد فى المسابقات المماثلة كان يتيح عدد 50 ساعة تقدم، وبذلك يتجاوزه التقديم الإلكترونى بأكثر من 11 مرة.

وأشار إلى أن أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) بلغت 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالي المستهدف 30 ألفا، حيث تقدم 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي (مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال)، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 94961 متقدمًا، نجح منهم 28176 متقدمًا، موزعين على 14530 معلما مساعدا«فصل»، و13646 معلما مساعدا (رياض أطفال).. لافتا إلى أن عملية اختبار المتقدمين للامتحان وعددهم 94961 متقدمًا تمت في 75 يوما عمل (امتحان) بواقع 1125 ساعة امتحان، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز تقييم القدرات والمسابقات، تقييم 1500 متقدم يوميا، ويمكن زيادة العدد حين الحاجة لذلك، كما تم الانتهاء من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة وينضم للخدمة قريبا.

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وبشأن أسباب استبعاد عدد من المتقدمين، عرض رئيس الجهاز لعدد من المستندات التي أرفقها بعض المتقدمين وكانت سبب في استبعادهم، كما عدد أسباب الاستبعاد وهي عدم ارفاق اصول المستندات (الرقم القومى – صحيفة الحالة الجنائية - ..)، المؤهل غير مناسب للوظيفة المعلن عنها، السن غير مطابق لشروط الإعلان، صحيفة الحالة الجنائية غير موجهة للجهاز أو وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو غير سارية، عدم إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إلى جانب عدم تطابق محافظة الرقم القومي مع المحافظة التي يقوم باختيارها المتقدم علي بوابة الوظائف الحكومية للتقديم عليها.

وفيما يتعلق بالمسابقة الثانية للإعلان عن 30,000 وظيفة للعام المالي  2023 / 2024 ، قال رئيس الجهاز  إن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع شروط المسابقة، وأعلن الجهاز عن حاجتها للتعاقد مع عدد (30000 ) وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى ( الأول ، الثاني، الثالث ) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 23 /2 / 2023 حتى 9 / 3 / 2023.. مشيرا إلى أنه في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين عن فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة، تم رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة بألا يتجاوز سن المتقدم 40 عام من تاريخ نشر الإعلان، كما يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة.

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التعليم التوظيف الجهاز الإداري للدولة الوظائف الحكومية مجلس النواب مجلس الوزراء

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