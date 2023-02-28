حسين فهمي يروج لأحدث أعماله الدرامية في رمضان 2023.. شاهد

روج النجم الكبير حسين فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لمسلسله الجديد "سره الباتع" والذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.



وشارك حسين فهمي جمهوره ومتابعيه البوستر الدعائي والرسمي الخاص بالمسلسل وعلق عليه قائلا: "انتظروني، سره الباتع، رمضان 2023، كل عام وأنتم بخير وإعادة الله عليكم بالخير".





ابطال عمل مسلسل" سره الباتع "

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.



أحداث مسلسل "سره الباتع"

مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

آخر أعمال حسين فهمي



يذكر أن آخر أعمال الفنان حسين فهمي فيلم فارس، والذي تم عرضه من سنة تقريبًا، فيلم "فارس" بطولة الفنان أحمد زاهر، وعرض فى السينمات الفترة الماضية، وشارك في بطولته كلا من إيمان العاصى، نهال عنبر، صلاح عبد الله، منة فضالى، وآخرون، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز